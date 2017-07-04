Д. Комбаров: хорошо, что «Спартаку» придётся играть на три фронта

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о возвращении к работе после непродолжительного отпуска, поведал о самом памятном дне отпуска, поделился ожиданиями от предстоящей 14 июля игре с «Локомотивом» за Суперкубок России и новом сезоне.
«Мы очень рады, что вернулись в клуб и приступили к тренировкам, потому что отдыхать — хорошо, но работать — лучше. Сборы — это всегда тяжёлая работа и подготовка к сезону. Мы были готовы к этому. На отдыхе не полностью отдыхали — провели пару тренировок с Глушаковым. Поэтому приехали в хорошей форме.
Самый памятный день отдыха — поездка в Миллерово к Глушакову на его традиционный детский турнир. Сыграли гала-матч. Там было много наших ветеранов. Всегда приятно быть в такой великой кампании и принимать в этом участие. Провести аналогичный турнир в Домодедово? Мы думали об этом с Кириллом (Комбаровым. — Прим. «Чемпионата»). Пока руки не доходят, но что-нибудь придумаем, организуем. Тем более администрация города всегда нам способствует и помогает. Думаю, в скором будущем что-нибудь сделаем.
Отпуск в принципе нормальный был. Наоборот, даже рад, что именно такое количество дней нам дали, потому что не успели растерять форму и успели хорошо отдохнуть.
Что касается матча за Суперкубок с «Локомотивом», то сейчас самое главное — хорошо подготовиться, подойти в полной боевой готовности и выигрывать этот матч.
Не люблю давать прогнозы, поэтому не буду давать прогноз на предстоящий сезон. Надеюсь, всё будет складываться хорошо для «Спартака», как и в прошлом сезоне. Но это всё будет зависеть от нас. Как мы будем тренироваться, работать, выкладываться, так и будет.
Играть придётся на три фронта? Это хорошо. Так лучше, чем играть на один фронт или на два. Наоборот, для нас это будет хороший опыт, будем набираться. Проведём несколько игр, войдём в этот график, ритм, и нам ничего не будет мешать", — поведал Комбаров в видеоинтервью клубной пресс-службе.