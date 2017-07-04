Фурсенко: систему видеоповторов надо использовать только при взятии ворот

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о судействе в российской Премьер-Лиге, а также прокомментировал использование видеоповторов на Кубке конфедераций—2017.
«Все в России обвиняют судейство, а РФС тут же этих судей сдаёт, чего никогда не происходит в Европе. Судьи — это закрытая тема. Когда мы с „Зенитом“ играли в Кубке УЕФА, там были судейские ошибки. Мы пытались апеллировать, но никогда наши протесты в УЕФА даже не рассматривались. Надо построить такую судейскую систему, к которой не было бы претензий и которую всегда поддерживал бы центральный орган. Тема судейства очень сложная.
Те видеоповторы, которые сейчас были на Кубке конфедераций, с моей точки зрения, вводятся неоптимальным образом. Считаю, что судья должен доверяться тому, кто сидит за дисплеем, но обращаться к нему только в крайних случаях. Человек, который сидит за дисплеем, должен давать совет, и тогда футбол будет более динамичным.
Мне кажется, нельзя мельчить, надо использовать систему только при взятии ворот. Динамизм футбола из-за пауз пропадает. С другой стороны, некоторые непредвзятые ошибки судьи идут только на пользу популярности игры, но ошибки должны быть непредвзятыми. На всех кухнях разговаривают именно об этих ошибках. Это придаёт футболу определённую популярность. А судьи должны быть суперпрофессиональными, чтобы к ним в целом не было претензий", — сказал Фурсенко в эфире программы «Футбол России».