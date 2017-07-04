Фурсенко: Манчини должен посвящать время молодым, подрастающим игрокам «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался относительно работы петербургского клуба в отношении своих воспитанников.
«У нас вернулся спортивный директор Сарсания, и он выстраивает селекционную службу. Сейчас мы берём сильных питерских футболистов координаторами селекции. Это Влад Радимов, также надеюсь, что Саша Кержаков поможет. Выход своих футболистов должен быть существенно большим. Специально этим занимаемся практически с утра до вечера, ищем таланты. У нас есть прямо здесь интернат, пока там небольшое число ребят, надо все койки заполнить и тренировать их. Причём тот же Манчини должен посвящать время нашим молодым, подрастающим игрокам.
Структура „Зенит“ — «Зенит-2» — молодёжная команда «Зенита» сохранится. У нас есть некая преемственность. Другое дело, что спортивные результаты не должны затмевать развитие доморощенных игроков. Самое главное — это поставлять игроков в первую команду, а не первое-второе места «Зенита-2» в ФНЛ. Перед нашим дублем не стоит задача быть лучшими в первой лиге.
«Молодёжка», поскольку там открытая заявка, тоже должна поставлять футболистов для первой команды. Ребята оттуда должны подходить к основе «Зенита» и закрепляться там. Только играя и занимаясь с основой, проходя сборы и так далее, питерские футболисты смогут расти до определённого уровня, который позволит им закрепиться в первой команде", — заявил Фурсенко в интервью программе «Футбол России».