18-летний белорус из «Зенита» хочет принять российское спортивное гражданство

18-летний белорусский футболист Кирилл Капленко, права на которого принадлежат «Зениту», собирается принять российское спортивное гражданство. Об этом рассказал его отец Дмитрий. Игрок недавно перешёл из академии «Краснодара» в «Зенит».
«Осталось дождаться решения ФИФА. Юниорская сборная России интересуется Кириллом. Мечтаю, чтобы он что-нибудь в жизни выиграл, чтобы сыграл на чемпионате мира, Европы. Пусть бы даже за юношескую, молодёжную сборную. Откровенно говоря, белорусы ещё не скоро там окажутся. Мы — патриоты Беларуси. Однако желаем лучшего для ребёнка. Кирилл в этом вопросе прислушивается к нам», — цитирует Дмитрия Капленко «Прессбол».