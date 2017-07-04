Фурсенко: футболисты «Зенита» получают удовольствие от тренировок Манчини

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказал мнение о новом главном тренере петербургской команды итальянце Роберто Манчини.
«Во-первых, он добивался титулов в трёх очень сильных чемпионатах. Думаю, вершина его успеха — это чемпионство в Англии, где он создал с нуля команду, которая 46 лет ничего не выигрывала и вдруг завоевала золотые медали. Причём практически его команда до сих пор играет и играет на самом высоком уровне. Там остались те футболисты, которых он привлекал. В Италии и Турции все прекрасно знают и ценят Роберто.
Манчини — очень сильный тренер, проповедующий атакующий футбол, что для зрителей всегда очень привлекательно. Он просто харизматичная фигура, с ним приятно общаться. Я был на первых сборах, и футболисты получают удовольствие от тренировок. Он не просто рассказывает, как надо действовать, а вместе с подопечными играет. Проводит много тактических занятий, рассказывает, где стоять, как перекрывать мяч, как делать те или иные действия.
И то же относится к Тимощуку, который и играет с футболистами, и подсказывает. То есть у нас молодой, активный тренерский штаб, который зажигает игроков. Это важно в команде, поскольку они должны чувствовать, что каждый из них дорог команде и к каждому придёт помощь, когда это будет необходимо», — заявил Фурсенко в интервью программе «Футбол России».