Венгер сообщил Бельерину, что «Арсенал» не продаст его в «Барселону»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин провёл встречу с главным тренером команды Арсеном Венгером, на которой обсудил своё будущее. Ранее испанские и английские СМИ сообщали, что «Барселона» серьёзно нацелилась на 22-летнего игрока.
По данным Mirror, Венгер сказал Бельерину, что «Арсенал» не намерен продавать его в «Барселону» или любой другой клуб. Французский специалист рассчитывает, что молодой защитник продолжит выступления за «канониров».
Действующий контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.