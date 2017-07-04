В турнире памяти Юрия Морозова сыграют «Ювентус» и «Ливерпуль»

В августе в Академии «Зенита» пройдёт традиционный турнир памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
В 12-м по счёту турнире примут участие 10 команд 2002 года рождения — «Зенит», португальская «Бенфика», итальянский «Ювентус», английский «Ливерпуль», французский «Марсель», финский ХИК, греческий «Олимпиакос», сербская «Црвена Звезда», московский ЦСКА и петербургские «Коломяги».
Турнир пройдёт с 25 по 27 августа. Участники будут разбиты на две группы, победители которых встретятся в финале.
ЦСКА U15 проиграл «Бенфике» в финале турнира памяти Юрия Морозова