Нападающий «Фиорентины» Калинич: я хочу перейти в «Милан»

Нападающий «Фиорентины» и сборной Хорватии Никола Калинич заявил о желании перейти в «Милан».
«Спасибо „Фиорентине“ за эти два года и возможность, которую вы мне дали. Я знаю, что „Милан“ хочет приобрести меня, и это отличный шанс. Я хочу сделать шаг вперёд в моей карьере. Считаю, что моё время в „Фиорентине“ закончилось. Я хочу перейти в „Милан“, — приводит слова Калинича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Сегодня же спортивный директор «Фиорентины» Панталео Корвино заявил что «фиалки» отвергли предложение «Милана» по поводу Калинича и он не продаётся.
29-летний форвард в прошлом сезоне забил 15 голов в 33 матчах итальянского чемпионата. Его контракт с «Фиорентиной» истекает летом 2019 года.