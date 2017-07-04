Агент Павона готов ждать ответа от «Зенита» ещё несколько дней

Фернандо Идальго, агент нападающего «Боки Хуниорс» Кристиана Павона, дал понять, что продолжает ждать ответа от «Зенита». По его словам, у сине-бело-голубых есть неделя на раздумья.
«Если во вторник „Зенит“ с нами не свяжется, то шансы на сделку несколько снизятся. Но если нам предоставят подходящие условия через пару дней, то всё будет в силе. Думаю, одна неделя — это достаточное время для того, чтобы всё обдумать», — приводит слова Идальго Ole со ссылкой на Como te va.
В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.
Агент Павона: если ответа от «Зенита» не будет, поговорим с руководством «Боки»