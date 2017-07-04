Молло: хочу хорошо закончить сборы, а потом уже посмотрим, как всё пойдёт

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, что не задумывается о своём будущем во время подготовки к новому сезону на сборах в Австрии.
«Мой контракт с „Зенитом“ рассчитан ещё на два сезона. Хочу хорошо закончить сборы, а потом уже посмотрим, как всё пойдёт. С Манчини я ещё не общался, так как сосредоточен на подготовке к сезону. Но приход такого тренера является бесспорным плюсом для нас. Он обладает опытом и строгостью.
Трудно ли оставаться на скамейке запасных? Эти решения принимают другие люди, а я их должен уважать. Если к ним не относиться должным образом, то можно схлопотать штраф. Нельзя нарушать дисциплину. Я ни о чём не жалею. Если ты никогда не сдаёшься и полностью отдаёшь себя любимому делу, я верю, что ты получишь то, к чему стремишься", — сказал Молло в интервью France Football.