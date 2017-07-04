Милевский — о «Тосно»: было круто быть частью такой команды

Украинский нападающий Артём Милевский попрощался с «Тосно», за который выступал с осени прошлого года.
Напомним, что дебютант российской Премьер-Лиги сегодня объявил об уходе 32-летнего футболиста.
«Братва, спасибо за сезон, за эмоции! Было круто быть частью такой команды. От души буду переживать! Удачи всем вам, новых побед в РФПЛ и, конечно, без травм!» — написал Милевский на своей странице в «Инстаграме».
В составе «Тосно» Милевский провёл 17 (6) в стартовом составе матчей в Футбольной национальной лиге и результативными действиями не отмечался.