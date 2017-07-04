«Зенит» обыграл «Аустрию», одержав первую победу под руководством Манчини

«Зенит» в контрольном матче одержал победу над «Аустрией». Встреча прошла в Верхней Австрии на стадионе «Дитер Муккенхаммер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
В середине первого тайма венская команда вышла вперёд — Александер Грюнвальд выполнил подачу с углового, мяч после рикошета отскочил к Петару Филиповичу, который с семи метров поразил ворота Юрия Лодыгина. В начале второй половины игры Виктор Жулиано получил передачу в штрафной, быстро разобрался с защитником, затем обыграл вратаря и поразил пустые ворота «Аустрии». Спустя 20 минут Юрий Жирков получил обратную передачу от партнёра, ворвался в штрафную и пробил точно в угол.
«Зенит» одержал первую победу под руководством Роберто Манчини. До этого питерский клуб проиграл два первых контрольных матча после прихода итальянского специалиста — софийскому ЦСКА (1:2) и «Лудогорцу» (0:1).