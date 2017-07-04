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«Тосно» с минимальным счётом обыграло загребское «Динамо»

4 июля 2017, вторник. 20:52. Футбол

Дебютант российской Премьер-Лиги «Тосно» на сборе в Словении провёл контрольный матч с загребским «Динамо», которое в прошлом сезоне заняло второе место в чемпионате Хорватии.

Подопечные Дмитрия Парфёнова одержали победу с минимальным счётом, единственный гол на 30-й минуте забил Антон Заболотный.

Контрольный матч

«Тосно» (Тосно, Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 1:0 (1:0)

Голы: Заболотный, 30 (1:0).

«Тосно»: Юрченко (Лукичев, 71), Буйволов (Абазов, 64), Дугалич, Кутин, игрок на просмотре (Шахов, 45), Кашчелан (Нуну Роша, 90), Карницкий (Трошечкин, 80), Палиенко (Мухаметшин, 57), Галиулин (Казаев, 69), Заболотный (Альшин, 57), Мелкадзе (Марков, 57).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Динамо Загреб ФК Тосно товарищеские матчи
Новости. Футбол
4 июля 2017, вторник
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