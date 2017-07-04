«Анжи» уступил команде второго дивизиона Венгрии

«Анжи» в контрольном матче на сборе в Словении встречался с венгерской командой «Ньиредьхаза», которая в прошлом сезоне заняла 12-е место во втором дивизионе чемпионата страны.
Завершился матч поражением махачкалинской команды со счётом 2:3. «Анжи» открыл счёт на 17-й минуте, когда отличился Иван Маркелов. Тем не менее ещё в первом тайме соперник сумел забить трижды. Ещё до перерыва Джамал Дибиргаджиев сократил разрыв в счёте до минимального. Во втором тайме голов забито не было.
Контрольный матч
«Анжи» (Махачкала, Россия) — «Ньиредьхаза» (Ньиредьхаза, Венгрия) — 2:3 (2:3)
Голы: Маркелов, 17 (1:0); 20, (1:1); 22, (1:2); 35, (1:3); Дибиргаджиев, 41 (2:3).