Манчини рассказал, почему Кокорин был капитаном «Зенита» в матче с «Аустрией»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Аустрией» в контрольном матче рассказал, почему доверил капитанскую повязку нападающему Александру Кокорину.
26-летний форвард вывел команду на поле в качестве капитана, а во втором тайме повязка перешла защитнику Доменико Кришито.
«Если мы берём тот состав, который вышел на первый тайм, то Кокорин был самым опытным из тех 11 футболистов, что вышли с самого начала», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
«Зенит» в прошедшем матче победил со счётом 2:1, одержав первую победу под руководством Манчини.
Кокорин будет капитаном «Зенита» в контрольном матче с «Аустрией»