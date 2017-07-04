Полоз: с моей адаптацией в «Зените» проблем нет, все дружелюбные ребята

Новичок «Зенита» полузащитник Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от контрольного матча с венской «Аустрией» (2:1), а также рассказал о своей адаптации в команде.
«Хорошо, что выиграли. Нам во втором тайме было полегче, потому что соперники подустали. Пока не совсем привык к схеме 4-3-3, но мы уже три дня её отрабатываем и вскоре должны лучше понимать друг друга в атаке. Манчини — тренер топ-уровня. Он производит впечатление серьёзного человека, который хочет показать всем, как нужно работать. С моей адаптацией в команде проблем нет, все дружелюбные ребята.
Паредес? В команде его хорошо приняли. В основном он общается с Нобоа, ну и со мной — сидим вместе за обедом и ужином. Понятно, что можем поговорить только через переводчика, но на поле жестами и криками он старается нам подсказывать", — передаёт слова Полоза корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.