«Уфа» ведёт переговоры с «Хапоэлем» Т-А о трансфере защитника Готлиба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб ведёт переговоры о переходе защитника «Хапоэля» из Тель-Авива Эди Готлиба.
«Могу подтвердить, что мы давно ведём этого игрока — уже где-то полгода. Интерес есть, идут переговоры, но давайте подождём два-три дня, и всё станет ясно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Об интересе «Уфы» к Готлибу уже сообщалось в январе этого года. Тогда екатеринбургский клуб вёл борьбу за 24-летнего футболиста с «Уралом».