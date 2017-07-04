Луческу: в прошлом сезоне Мутко был на стороне «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что «Спартак», выигравший чемпионат России в прошлом сезоне, пользовался поддержкой СМИ и руководства РФС.
«Мы вынуждены были продать Халка, Витселя и Гарая и при этом столкнулись с проблемами вне поля. Условия не были равными. „Спартак“ — самый популярный клуб России, который не был чемпионом 15 лет, и московские медиа болели за него. Москвичи нуждались в Лиге чемпионов, так как у клуба меньше денег, чем у „Зенита“.
Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне «Спартака». В лиге было 11 московских судей, назначаемых на матчи, и в таких условиях невозможно сохранять равенство. Но в конце концов «Спартак» стал чемпионом, с чем я его и поздравляю", — сказал Луческу в интервью Fanatik.