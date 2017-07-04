18-летний игрок «Зенита» рассказал отцу, что его приглашали в итальянский гранд

Белорусский полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко, планирующий получить российский паспорт, мог оказаться в Италии. Об этом сообщил его отец Дмитрий Капленко.
«Боимся, что Кирилл не заиграет в России. Но ниже уровня ФНЛ он, думаю, уже не опустится. Надеюсь, покорятся и более высокие цели. Мечтать не вредно. Важный фактор — российский паспорт. Кстати, сын рассказывал, что в Италии агент его звал то ли в „Ювентус“, то ли в „Наполи“. Кирилл ответил, что только что в „Зенит“ перешёл. Но тот всё равно пообещал в Питер приехать. У меня аж челюсть отвисла», — приводит слова Дмитрия Капленко «Прессбол».
Хавбек, которому недавно исполнилось 18 лет, пока не провёл ни одного официального матча в составе «Зенита».