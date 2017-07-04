Фурсенко: капитанство Кокорина не эксперимент, он может стать лучшим в России

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение главного тренера Роберто Манчини предоставить нападающему Александру Кокорину капитанскую повязку на товарищеский матч с «Аустрией» (2:1).
«Это не эксперимент. Я вообще очень высоко ценю Кокорина. Он очень талантливый игрок. Все эти проблемы, которые вокруг футбола, — их просто надо оставить в стороне. Думаю, Кокорин может стать лучшим игроком России», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Во встрече с «Аустрией» Кокорин отыграл один тайм, не отметившись результативными действиями.