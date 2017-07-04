Фурсенко — о Маноласе: готовы на компромиссы, но это не должно быть шантажом

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался по поводу несостоявшегося перехода в петербургский клуб защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
«С точки зрения футбольного бизнеса мы проводим и придерживаемся достаточно жёсткой политики. Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом», — отметил Фурсенко, который также высказался об уже совершённых «Зенитом» приобретениях.
«Довольны всеми, кого купили. В матче с «Аустрией» во втором тайме, вы видели, играло семь российских футболистов. И очень прилично. Практически вырисовывается новая команда. Из тех, кто играл в первом тайме, тоже будут игроки основного состава. Но надо ещё кое-кого приобрести. То есть ждать покупок стоит, и не одного человека», — заявил Фурсенко.
Руководитель «Зенита» прокомментировал информацию о возможном обмене форварда Артёма Дзюбы на нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
«Я слухи не комментирую. А вся команда, что находится на сборах, — это все наши игроки. Мы их ценим, любим и уважаем. И будем развивать», — заявил Фурсенко.