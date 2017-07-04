Абаев: в «Ростове» у меня всё гладко, тренировочный процесс знаком

Новичок «Ростова» голкипер Илья Абаев в интервью клубной пресс-службе рассказал о тренировочной работе в своей новой команде.
«Тренировочный процесс мне знаком. Я работал с Леонидом Кучуком и Евгением Ивановым, когда играл в «Локомотиве». Так что сейчас всё гладко. Что касается сборов, то первый был направлен на физику, а во время второго — больше работаем над перехватами и игрой ногами. Нагрузки есть, но нам всё равно проще, чем полевым игрокам», — поведал Абаев.
35-летний Абаев подписал контракт с «Ростовом» в июне.