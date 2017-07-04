В матче за Суперкубок Польши будет опробована система видеоповторов

Польский футбольный союз (PZPN) на своём официальном сайте объявил, что сегодня, 4 июля, получил от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) одобрение на использование системы VAR (видеопомощник арбитра). Она будет опробована уже 7 июля в матче за Суперкубок Польши между «Легией» и «Аркой», который состоится в Варшаве.
О том, планирует ли польский союз использовать видеоповторы во время матчей чемпионата или Кубка Польши, не сообщается.
Этим летом система видеоповторов была опробована на Кубке конфедераций и молодёжном чемпионате мира.
Булыкин: на Кубке конфедераций стало понятно — видеоповторы в футболе необходимы