РФПЛ изменила порядок продажи билетов на Суперкубок России в связи с ажиотажем

Российская футбольная Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила об изменении порядка продажи билетов на матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (14 июля) в связи с повышенным ажиотажем.
Теперь в продажу регулярно будет поступать ограниченное количество билетов, при этом болельщики смогут приобрести не более одного билета в одни руки. Кроме того, часть билетов ближе к началу матча поступит в продажу в кассовые павильоны стадиона «Локомотив» в Черкизово, на котором пройдёт встреча.
«Спартак» продал все билеты на матч за Суперкубок России, выделенные клубу