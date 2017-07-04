Гвардиола: в Англии все говорят, мне надо измениться. Я отвечаю: «Это вы должны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своей философии и английском футболе.
«Все говорят мне в Англии, что я должен измениться, а я им отвечаю: «Это вы должны измениться». Я не изменю своей философии, потому что не способен работать в другой манере.
В Англии, как и везде, играют 11 на 11 в том же игровом пространстве. Разница в том, что здесь более равная игра, больше всего позволяется. Кроме того, здесь очень важны контратаки. В АПЛ есть шесть команд с большим финансовым потенциалом, и каждая может выиграть чемпионат. Но я считаю, что команда будет побеждать, просто играя хорошо», — цитирует Гвардиолу L'Esportiu.