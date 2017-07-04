«Кристал Пэлас» решил использовать чеснок для борьбы с паразитами на стадионе

«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте сообщил, что решил использовать чеснок для борьбы с паразитирующими червями, которые могут испортить газон домашнего стадиона клуба.
Отмечается, что поле «Селхерст Парк» страдает от паразитов, которые попадают в почву и ослабляют корневую систему травы. Чтобы искоренить их, агрономы клуба используют чеснок в жидком виде, распыляя его по газону. Эти процедуры сотрудники «Кристал Пэлас» будут повторять на протяжении трёх недель.
Видео можно посмотреть в YouTube.
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