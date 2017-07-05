Состав «Ахмата» пополнил бразильский нападающий Леонардо Жаба

Нападающий Леонардо Родригес Лима, известный как Леонардо Жаба, перешёл из «Коринтианса» в «Ахмат». Об этом сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.
С 18-летним форвардом, на счету которого 11 матчей за сборную Бразилии U20, подписан контракт сроком на пять лет.
«Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что, имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб. Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвёртым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтобы в нашем клубе ещё ярче раскрылся его талант!» — написал Даудов на своей странице в «инстаграме».
Ранее бразильские СМИ сообщали, что за трансфер молодого нападающего «Ахмат» заплатит € 3 млн.