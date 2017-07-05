«Рома» интересуется форвардом киевского «Динамо» Ярмоленко

«Рома» заинтересована в трансфере нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Итальянский клуб сделал запрос в украинскую команду по поводу возможности перехода 27-летнего футболиста, пишет Football Italia со ссылкой на Sportitalia.
Сообщается, что «Динамо» оценивает Ярмоленко в € 17 млн. Сам форвард хочет зарабатывать в случае трансфера в «Рому» не менее € 3 млн в год. Нынешняя зарплата игрока в киевском клубе составляет € 2 млн.
В прошлом сезоне Ярмоленко в 28 матчах украинской Премьер-лиги забил 15 мячей и сделал семь голевых передач.
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