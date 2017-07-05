Калитвинцев: все игроки «Динамо» ответственно отнеслись к матчу с «Кукеси»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги товарищеского матча с чемпионом Албании «Кукеси» (6:0).
«Самое главное, что на протяжении всего матча сохранялась игровая дисциплина. В перерыве мы ещё раз сказали футболистам, чтобы они не обращали внимания на счёт, поскольку нас в первую очередь интересует качество игры. Заключительный матч на сборах порой даётся тяжеловато в психологическом плане, футболисты мыслями уже на чемоданах, однако мы в наших ребятах уверены, не ожидали такой проблемы и не получили её. Все отнеслись к встрече с ответственностью. И речь не только об игре в атаке, но и о действиях в обороне», — приводит слова Калитвинцева пресс-служба «Динамо».