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Нимели: может, если «Спартак» выиграет Лигу чемпионов, Путин пригласит к себе

5 июля 2017, среда. 01:13. Футбол

Нападающий «Спартака» либериец Сильванус Нимели поделился впечатлениями от пребывания в России и отметил, что хотел бы встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.

«В России живу на базе в Тарасовке. После Чехии одиночество меня не пугает. Мне нравится быть одному. Много думаю и мечтаю. Мечтаю однажды попасть в первую команду, сыграть в Лиге чемпионов.

Мои товарищи по базе – Самбу и Сакала. Ходим с ними гулять по посёлку, захаживаем в магазин, где нас уже все знают, иногда ездим в Москву. Берём такси, хотя очень хочу попробовать доехать на поезде. На электричке, как вы её называете. На ней ты через 40 минут в центре города, а на машине едешь по пробкам два с половиной часа. Останавливает одно: боюсь куда-нибудь не туда уехать — знаки-то запутанные и на русском. Но со временем обязательно попробую электричку. Мне нравится, как они проносятся.

Единственный африканец, с которым я познакомился в Москве, — это мой парикмахер. Мне говорили, что есть мощная африканская община в Университете дружбы народов, но там ребята в основном франкоговорящие. Мы же в Либерии говорим на английском. Со временем выучу русский и смогу общаться, с кем захочу.

Однажды переводчик Дима достал билеты на парад в честь Дня Победы. Я с удовольствием согласился поехать с ним и был в полнейшем восторге. Знал, что Россия победила Германию во Второй мировой войне, но не представлял, какой грандиозный это праздник. Мы встали рано утром, приехали на Красную площадь, и перед нами проезжали танки, БМП, какие-то огромные ракеты, шли военные! А над головами пролетали вертолеты. Просто вау! Где-то рядом сидел ваш президент. Интересно, можно ли с ним встретиться? Он очень популярен в Африке. Может, если выиграем Лигу чемпионов, пригласит нас к себе!» — сказал Нимели в интервью «Спорт-экспрессу».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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