Баккальини ушёл с поста президента «Палермо», Дзампарини остался владельцем

Маурицио Дзампарини остаётся владельцем «Палермо», поскольку англо-американский консорциум не смог завершить сделку по приобретению клуба, а итальяно-американский бизнесмен Пол Баккальини покинул пост президента, сообщает Football Italia.
Весной Баккальини заменил Дзампарини на посту президента «Палермо», однако клуб остался в собственности 76-летнего функционера и продажа сицилийской команды англо-американскому фонду должна была быть оформлена позже, тем не менее она всё же не состоялась.
По итогам минувшего сезона «Палермо» вылетел из Серии А.