«Интер» отказался продавать Перишича в «МЮ» за € 45 млн

«Интер» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед» о переходе полузащитника Ивана Перишича в английский клуб, сообщает Football Italia. Манкунианцы были готовы заплатить за хавбека € 45 млн плюс бонусы. В свою очередь миланский клуб хочет получить за 28-летнего хорвата, по разным данным, от € 50 до 55 млн.
В сезоне-2016/17 Перишич провёл 41 матч за «Интер», забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт 28-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до 2020 года.
Помимо «МЮ», интерес к Перишичу проявляла «Бавария».