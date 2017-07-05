Рюдигер пройдёт медосмотр для «Челси» в Лос-Анджелесе

Защитник Антонио Рюдигер, который близок к переходу в «Челси» из «Ромы», пройдёт медосмотр в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Официально о трансфере может быть объявлено уже сегодня.
Ранее сообщалось, что лондонский и римский клубы уже согласовали условия перехода Рюдигера. Синие заплатили за немца € 33 млн плюс € 5 млн в виде бонусов и будут платить ему £ 4 млн в год по пятилетнему контракту.
В минувшем сезоне 24-летний Рюдигер провёл 26 матчей в Серии А и отдал две результативные передачи.