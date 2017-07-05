С. Думбия заявил о желании выступать в чемпионате Франции

Нападающий Сейду Думбия, который пополнил ряды лиссабонского «Спортинга», признался, что хотел бы поиграть во французской Лиге 1.
«Я был близок к переходу в „Марсель“ полтора года назад, сейчас предложений из Франции не было. Но я хотел бы поиграть во Франции. Нет ничего невозможного — возможно, однажды я перейду во французский клуб. У меня впереди ещё несколько лет карьеры. Но сейчас я стал игроком „Спортинга“, чему очень рад», — приводит слова Думбия Jeune Afrique.
В прошлом сезоне Думбия, известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, на правах аренды из «Ромы» выступал за «Базель». В 25 матчах чемпионата Швейцарии он забил 20 голов.