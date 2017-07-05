Гинтер: Лёв посоветовал мне перейти в «Боруссию» М

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер, пополнивший ряды мёнхенгладбахской «Боруссии», прокомментировал свой переход. Футболист, за которого заплатили € 17 млн, отметил, что не последнюю роль в его решении сыграл главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.
«Лёв посоветовал мне перейти в «Боруссию» М. Я обсуждал с ним этот вопрос», — приводит слова Гинтера Bild.
Спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль в свою очередь сказал: «Для нас приобретение Гинтера было дорогостоящей покупкой, но мы могли себе позволить это. Когда смотришь на трансферный рынок, то видишь совершенно другие суммы. Для такого футболиста это нормальные деньги».
Гинтер подписал с «Боруссией» контракт до 2021 года.