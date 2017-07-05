«Марсель» предложил € 20 млн за Бакку, «Милан» настивает на € 30 млн

«Марсель» предложил «Милану» € 20 млн за нападающего Карлоса Бакку, однако россонери хотят получить не менее € 30 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на RMC.
По данным источника, «Милан» планирует полностью вернуть себе деньги, заплаченные «Севилье» за Бакку два года назад. Также сообщается, что Бакка с энтузиазмом воспринял возможный переезд во Францию, хотя ранее заявлял, что счастлив в «Милане» и хочет остаться в итальянском клубе.
В минувшем сезоне итальянской Серии А Бакка в 32 матчах за «Милан» забил 13 голов.