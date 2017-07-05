Себальос хочет, чтобы в «Реале» ему гарантировали игровую практику

Мадридский «Реал» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса, сообщает Marca.
Однако футболист молодёжной сборной Испании хочет, чтобы ему гарантировали в стане «сливочных» игровую практику. Как сообщает источник, для этого необходимо, чтобы «Королевский клуб» покинули такие футболисты, как полузащитник Хамес Родригес и нападающий Альваро Мората.
Ранее каталонское издание Mundo Deportivo распространило информацию о том, что Себальос уже провёл переговоры с представителями «Барселоны» и предпочитает сине-гранатовых столичному клубу.
Действующее соглашение Себальоса с андалусским клубом в силе до лета 2020 года.