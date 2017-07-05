Гвардиола: «Барселоне» необходим такой тренер, как Вальверде

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», считает, что руководство каталонского клуба приняло верное решение, сделав ставку на Эрнесто Вальверде в качестве наставника команды. Ранее этот специалист возглавлял «Атлетик» из Бильбао.
«Думаю, что «Барселоне» необходим такой тренер, как Вальверде. Команда, которая уже выиграла всё, нуждается в таком специалисте, как Эрнесто. Нужен человек, знающий и понимающий клуб, и Вальверде соответствует этим критериям. Кроме того, он обладает большим опытом. У него всё получится. Точно так же я знал, что добьётся успехов и Луис Энрике», — цитирует Гвардиолу L'Esportiu.