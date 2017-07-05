«Ювентус» согласовал с Бернардески контракт с зарплатой € 4 млн в год

«Ювентус» согласовал условия личного контракта с форвардом «Фиорентины» Федерико Бернардески, сообщает Football Italia. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата 23-летнего футболиста составит € 4 млн за сезон без учёта бонусов.
Теперь «Ювентусу» предстоит договориться с «Фиорентиной», которая по-прежнему хочет получить за нападающего € 50 млн. «Старая синьора» готова предложить € 40 млн сразу, € 2-3 млн в качестве бонусов и включить в сделку одного из своих игроков — Стефано Стураро или Томаса Ринкона.
В минувшем сезоне Бернардески сыграл в чемпионате Италии 32 матча, став автором 11 голов и 4 голевых передач.