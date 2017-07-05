Хиддинк поддержал Акинфеева: каждый футболист имеет право на ошибку

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заслуживает права оставаться первым номером в национальной команде. В матче с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций — 2017 в эпизоде со вторым пропущенным голом Акинфеев допустил грубую ошибку на выходе, после которой на него обрушился шквал критики.
«Помню, что и при мне, и в течение длительного времени после он проделывал на своём месте очень хорошую работу. Каждый футболист имеет право на ошибку, но, если её делает вратарь, она становится фатальной. Из того, что я вижу, Игорь, капитан сборной, чувствует очень большую меру ответственности за команду.
Сейчас я не настолько близок к ней, чтобы делать правильные выводы. Но повторяю: у него тоже есть право на оплошность. Не забывайте, что ваш великий вратарь Лев Яшин доиграл в сборной до 40 лет, а закончил карьеру ещё позже! И это означает, что вратари могут играть очень долго", — приводит слова Хиддинка «Спорт-экспресс».