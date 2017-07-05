Лэмпарда обвинили в сексизме за фото в «Инстаграме»

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард был обвинён в сексизме после того, как назвал свою жену «сучкой», сообщает Marca.
На своей странице в «Инстаграме» Лэмпард разместил фотографию жены Кристин Бликли и их собаки. Подпись под фото гласила «Две мои сучки». Это вызвало бурю возмущения в соцсети, в результате чего Лэмпард удалил фотографию.
Фото: Инстаграм
Лэмпард завершил игровую карьеру в феврале этого года. В составе «Челси» он трижды выигрывал чемпионат Англии, четырежды Кубок страны и один раз Лигу чемпионов. За сборную Англии он провёл 106 матчей и забил 29 голов.
Лэмпард может начать тренерскую карьеру в клубе третьего дивизиона Англии