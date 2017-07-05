Защитник «Зари» Форстер: я не против перехода в «Ахмат»

Защитник луганской «Зари» Рафаэл Форстер признался, что он не против перехода в грозненский «Ахмат».
«Мой контракт заканчивается в этом году, в декабре. Я был не против перейти в клуб из Грозного. Не знаю, может быть, я останусь. Думаю, в ближайший месяц всё должно решиться», — сказал Форстер во время видеотрансляции на своей странице в «Инстаграме».
Контракт Рафаэля Форстера c луганским клубом действует до 31 декабря 2017 года. В «Заре» воспитанник «Интернасьоналя» играет с 2016 года, куда перешёл на правах свободного агента.
В минувшем сезоне бразилец провёл 25 матчей в украинской Премьер-лиге, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.