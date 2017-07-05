Себальос: «Реал» или «Барселона»? Если кто и должен быть спокоен, то это я

Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос подчеркнул, что в данный момент не забивает себе голову вопросами о будущем. На футболиста претендуют мадридский «Реал» и «Барселона».
«Реал» или «Барселона»? Если кто и должен быть спокоен, то это я. Выскажусь на этот счёт через две недели», — приводит слова Себальоса Marca.
Ранее источник сообщал, что Себальос ждёт от «Реала» гарантий на игровую практику, что связано с вопросом возможного ухода из «Королевского клуба» таких игроков, как полузащитник Хамес Родригес и нападающий Альваро Мората. Между тем каталонское издание Mundo Deportivo в свою очередь распространило информацию, что Себальос уже провёл переговоры с представителями «Барселоны» и предпочитает сине-гранатовых столичному клубу.
Действующее соглашение Себальоса с андалусским клубом в силе до лета 2020 года.