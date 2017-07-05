Полоз рассказал, почему достался «Зениту» бесплатно

Нападающий Дмитрий Полоз подтвердил, что перешёл в «Зенит» в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Ростовом».
«Это правда, что я расторг контракт с „Ростовом“ в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты. «Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось. Какие-то долги у „Ростова“ передо мной остались, но обещали всё выплатить до конца августа», — сказал Полоз в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию интервью с Дмитрием Полозом читайте на «Чемпионате» в скором времени.