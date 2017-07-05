«Реал Солт-Лейк» разгромил «Гэлакси», Мовсисян отметился голом

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел разгромное поражение от «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча состоялась на стадионе в Карсоне и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
В составе победителей один из голов забил экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян (62-я минута). Дубль оформил Хефферсон Саварино (72, 77), ещё по голу забили Альберт Русняк (36), Кайл Бекерман (45+1) и Хоао Плата (80). За проигравших отличились Эшли Коул (41) и Брэдфорд Джеймисон (89).
Видео гола Мовсисяна можно посмотреть в «Твиттере».
В другой встрече «Сиэтл Саундерс» на выезде выиграл у «Колорадо Рэпидз» — 3:1.