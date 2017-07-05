Аленичев: когда пишут «Спартак» бьётся за Карреру», мне смешно

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что футболисты любой команды должны биться за свой клуб, а не за главного тренера.
«Я категорически против таких высказываний и мыслей. «Спартак» или какой-либо другой клуб не должен биться за Аленичева или за Карреру. Игрокам надо биться за то, в какой форме они выступают, за спартаковский ромбик, за болельщиков. Но когда говорят «биться за тренера», это в корне неверно.
То же самое буду говорить и в «Енисее». Не надо за меня биться, играйте за свой город, за фанатов, но никак не за меня. Когда пишут «команда бьётся за Карреру», мне смешно. Почему не за Симоняна, например, или за Романцева? Они ведь играли в «Спартаке», — приводит слова Аленичева «Советский спорт».