Хитцфельд: от «РБ Лейпциг» нельзя ожидать 2-го места в следующем сезоне

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд не верит, что «РБ Лейпциг» в очередном сезоне сумеет повторить достижение минувшего. Команда заняла в турнирной таблице 2-е место, уступив лишь «Баварии» и завоевав право участия в Лиге чемпионов.
«В составе «Лейпцига» действительно выступают сильные игроки. Команда имеет будущее, а за этим стоит стратегия клуба. Теперь им предстоит справиться с двойной нагрузкой. Естественно, в центре внимания футболистов будут матчи Лиги чемпионов, а не противостояния с «Кёльном» или «Гамбургом». Поэтому от «Лейпцига» нельзя ожидать 2-го места в следующем сезоне. Но вот в выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов я верю», — цитирует Хитцфельда t-online.de.