«ПСЖ» не намерен продавать Матюиди меньше чем за € 30 млн

«ПСЖ» не собирается продавать своего полузащитника Блеза Матюиди менее чем за € 30 млн, сообщает Интернет-портал Goal. Отмечается, что французы хотят сохранить хавбека в команде и предложить ему новый контракт — прежнее соглашение истекает в 2018 году.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» сделает первое предложение «ПСЖ» по трансферу Матюиди — за футболиста сборной Франции «старая синьора» предложит € 15 млн, однако теперь туринскому клубу необходимо увеличить предложение, чтобы заполучить игрока.
Не так давно Матюиди сказал, что не знает, останется ли он в парижском клубе.
«Ювентус» намерен предложить € 15 млн за полузащитника «ПСЖ» Матюиди