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Фергюсон: в 2012 году у Погба был плохой агент. Райола – мешок с дерьмом

5 июля 2017, среда. 09:22. Футбол

Сэр Алекс Фергюсон, руководивший «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, рассказал, почему в 2012-м не удалось удержать в команде Поля Погба. Француз бесплатно перешёл в «Ювентус», а спустя четыре года «МЮ» выкупил Погба за € 105 млн.

«Поль Погба был нам хорошо известен. Мы знали, что он хороший игрок, предложили ему лучший контракт, но у Погба был плохой агент. Райола – мешок с дерьмом», — цитирует Фергюсона The Independet.

Это не первый раз, когда шотландский специалист критикует Райолу. На страницах своей автобиографии Фергюсон писал, что есть один или два агента, которые ему не нравятся. Мино Райола – один из них.

Погба: да, «МЮ» — худшая команда в мире, но мы выиграли три трофея
Источник: The Independent Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Мино Райола Поль Погба
Новости. Футбол
5 июля 2017, среда
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