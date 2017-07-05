«Крылья Советов» объявили о переходе вратаря «Мордовии» Леонова

Голкипер Артём Леонов, который с июля 2016 года выступал за «Мордовию», перешёл в «Крылья Советов». Об этом говорится на официальном сайте самарского клуба. 23-летний вратарь, проходивший сбор вместе с командой, стал 10-м новичком «Крыльев». За самарский клуб он будет выступать под 28-м номером.
«Спасибо „Крыльям“ и тренерскому штабу за доверие. Очень рад вернуться в Самару, ведь я воспитывался в Академии Коноплёва, где с детства закладывается уважение к „Крыльям Советов“, стремление туда попасть. Знаю в команде многих ребят. Но ближе всего знаком с Ильёй Визновичем и Виталием Шильниковым», — рассказал Леонов.
В сезоне-2016/17 ФНЛ Артём Леонов принял участие в 20 матчах и пропустил 21 гол.